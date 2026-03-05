ruba un portafogli e fa acquisti con le carte rubate a sora il proprietario riceve le notifiche e lo incastra

Un uomo è stato arrestato a Sora con l'accusa di aver rubato un portafogli e di aver utilizzato le carte di credito sottratte per fare acquisti in diversi bar della zona. Il proprietario delle carte ha ricevuto notifiche di transazioni sospette, che hanno portato all'identificazione e all'arresto dell'individuo. Le indagini hanno confermato l'uso illecito delle carte e il furto aggravato.

Un arresto per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Sora (Frosinone). Un uomo residente nella città volsca è stato individuato e fermato dopo aver sottratto un portafogli a un barista e aver effettuato piccoli pagamenti con le carte rubate. Le indagini e l'arresto a Sora Il modus operandi del malvivente L'intervento della Polizia e il recupero della refurtiva Le decisioni dell'autorità giudiziaria Le indagini e l’arresto a Sora Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la scorsa settimana gli agenti del Commissariato P.S. di Sora (Frosinone) hanno tratto in arresto un uomo per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

