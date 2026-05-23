Carso ciclista contro un albero | soccorso con il verricello

Notizia in breve

Un ciclista è rimasto ferito dopo aver tamponato un albero nel Carso. I soccorritori sono intervenuti con un elicottero e hanno utilizzato il verricello per recuperarlo. Il trasporto via terra è stato escluso a causa delle condizioni del ferito e della difficoltà di accesso. Il ciclista è stato sollevato e trasportato in ospedale per le cure del caso. L’intervento si è concluso senza altre complicazioni.