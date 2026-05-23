Carso ciclista contro un albero | soccorso con il verricello

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ciclista è rimasto ferito dopo aver tamponato un albero nel Carso. I soccorritori sono intervenuti con un elicottero e hanno utilizzato il verricello per recuperarlo. Il trasporto via terra è stato escluso a causa delle condizioni del ferito e della difficoltà di accesso. Il ciclista è stato sollevato e trasportato in ospedale per le cure del caso. L’intervento si è concluso senza altre complicazioni.

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? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a recuperare il ciclista con il verricello?. Perché il trasporto via terra è stato escluso per il ferito?. Cosa ha causato la perdita di controllo del mezzo sul Carso?. Quali altre emergenze hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso ieri?.? In Breve Ciclista di 48 anni con traumi al torace recuperato a Monrupino.. Quattro tecnici del Soccorso Alpino di Trieste operano sul luogo.. Escursionista di 70 anni soccorso con elisoccorso a Prato Carnico.. Malore per uomo di 1954 a 1600 metri sul sentiero 235.. Un ciclista di 48 anni, residente a Trieste, è stato recuperato con il verricello ieri pomeriggio nel comune di Monrupino dopo un violento impatto contro una pianta su una strada sterrata del Carso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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