Soccorso con il verricello ad Arcevia | ferito grave con la e-bike

Sabato 25 aprile un uomo di 33 anni è caduto dalla sua e-bike ad Arcevia, riportando un trauma cranico grave. L’incidente è avvenuto a Loretello, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno utilizzato un verricello per portarlo in salvo. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato trasportato in codice rosso verso l’ospedale di Torrette di Ancona.

? Cosa sapere S.A. ferito in codice rosso ad Arcevia sabato 25 aprile dopo caduta con e-bike.. Soccorso con verricello a Loretello per trauma cranico del trentatreenne verso Torrette di Ancona.. Un trentatreenne di nome S.A. è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center di Torrette di Ancona in codice rosso sabato 25 aprile, dopo un violento sinistro avvenuto nella località Loretello di Arcevia mentre percorreva il territorio con una bicicletta elettrica. Il brutto episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato, quando il conducente del mezzo elettrico ha perso la capacità di governare la direzione della corsa. Secondo quanto emerso...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso con il verricello ad Arcevia: ferito grave con la e-bike Notizie correlate Mortara, scontro con i coltelli: ferito grave e soccorso con l’elicotteroUn violento scontro armato tra due cittadini di nazionalità egiziana ha scosso il centro di Mortara nel pomeriggio di lunedì, lasciando un uomo in... Cade dalla mountain bike sul Monte Cippo, 31enne intubato e recuperato con il verricelloPesaro, 7 marzo 2026 – Cade dalla mountain bike lungo i sentieri del Monte Cippo, perde conoscenza e scatta una complessa operazione di soccorso con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Malore nel cuore del bosco, soccorso con il verricello un endurista a Bocca Trabaria; Ragazzino salvato con il verricello: il video; Bloccati a pochi metri dalla vetta, coppia di escursionisti soccorsa al Corno alle Scale; Cade durante la gita di scialpinismo sul Marguareis, recuperato dal Soccorso alpino. Ragazzino salvato con il verricello: il videoA 11 anni è precipitato nella scarpata mentre in un sentiero del Parco dei Cappuccini a Santarcangelo. E' stato soccorso dai tecnici sanitari con il ... ilrestodelcarlino.it Cade dalla mountain bike sul Monte Cippo, 31enne intubato e recuperato con il verricelloPesaro, 7 marzo 2026 – Cade dalla mountain bike lungo i sentieri del Monte Cippo, perde conoscenza e scatta una complessa operazione di soccorso con il medico calato dall’elicottero con il verricello. ilrestodelcarlino.it Cronaca. Caos all'alba nel Pronto Soccorso di Rimini: aggredisce il personale e spacca le vetrate, arrestato un pluripregiudicato - facebook.com facebook Feltre (BL), dipendenti della Clivet al pronto soccorso: l'ipotesi dell'intossicazione alimentare. Sotto esame ora la mensa e le macchinette del caffè #ioSeguoTgr @TgrRai x.com