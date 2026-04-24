Trauma cranico per un 12enne sulla ciclabile | soccorso col verricello

Un ragazzo di 12 anni è caduto da un monopattino sulla ciclabile tra Poltragno e Lovere giovedì 23 aprile, riportando un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno utilizzato un verricello per estrarlo dall’area. Le operazioni di soccorso sono durate alcuni minuti e il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

?? Cosa sapere Un dodicenne cade da un monopattino sulla ciclabile Poltragno-Lovere giovedì 23 aprile. Il ferito in codice rosso viene recuperato dal pendio con l'elisoccorso di Bergamo. Un dodicenne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo giovedì 23 aprile, dopo un violento incidente avvenuto sul tratto ciclabile che unisce la località Poltragno alle piscine di Lovere. Il tragico episodio si è consumato nel tardo pomeriggio, poco prima delle ore 1 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trauma cranico per un 12enne sulla ciclabile: soccorso col verricello Notizie correlate Trauma cranico per un 15enne a Albissola: soccorso rapido in campoUn violento impatto durante un incontro calcistico nel pomeriggio di oggi ad Albissola Marina ha costretto le squadre di soccorso a intervenire... Licata, anziano ferito a bordo imbarcazione: trauma cranico, soccorso urgente e volo in ospedale. Indagini in corso.Un incidente dai contorni ancora da chiarire ha visto coinvolto un uomo di 70 anni nel porto di Licata, in provincia di Agrigento. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trauma cranico nei bambini, effetti a lungo termine su mente e corpo; Serena Mollicone morì soffocata dopo un trauma cranico: la sua testa fu sbattuta con forza contro una porta; Bambino di 9 anni investito da una bicicletta, sospetto trauma cranico; Serena Mollicone, superperizia Cattaneo: Morta per asfissia dopo il trauma cranico. Serena Mollicone morta per asfissia dopo trauma cranico, la perizia della anatomopatologa Cattaneo anche nel processo d’appello bisL'anatomopatologa conferma: Serena morta per asfissia meccanica dopo trauma cranico compatibile con l'urto contro la porta della caserma ... ilfattoquotidiano.it Petronà, si ribalta con l’auto in pieno centro abitato e riporta un trauma cranicoSi ribalta con l’auto in pieno centro abitato e riporta un trauma cranico e ferite lacero-contuse. E’ quanto accaduto stamane, poco dopo le 10, a un signore di Petronà. Il malcapitato procedeva verso ... catanzaroinforma.it Omicidio Serena Mollicone, la medica legale Cattaneo “Morta soffocata dopo forte trauma cranico” https://fanpa.ge/PZsvi - facebook.com facebook Delitto di Arce, consulente 'Mollicone morta per asfissia dopo trauma cranico'. Cattaneo, vittima ha avuto una colluttazione prima del decesso #ANSA x.com