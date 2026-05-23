Carrarese Calabro in passerella nel Maestrelli Fabio Abiuso nella ‘Top 11’ nazionale Under 23

La stagione della Carrarese Calabro si è conclusa ieri con l'ultima partita allo stadio dei Marmi, dopo due settimane di allenamenti di mantenimento, incontri nelle scuole e eventi istituzionali. Fabio Abiuso è stato inserito nella ‘Top 11’ nazionale Under 23.

Si è chiusa ieri ufficialmente la stagione sul campo della squadra che aveva continuato in queste ultime due settimane a fare allenamenti di “mantenimento“ allo stadio dei Marmi ed ha partecipare ad incontri nelle scuole e ad eventi istituzionali fissati dalla Carrarese. CALABRO PREMIATO AL “MAESTRELLI“. Per il tecnico degli azzurri la permanenza in Toscana sarà allungata di qualche giorno perché lunedì prossimo sarà tra i premiati a Montecatini nella 41ª edizione dello storico Trofeo Maestrelli. Calabro sarà premiato per il gran lavoro fatto con la Carrarese: una promozione in B e due salvezze storiche. Nella lunga lista dei premiati spicca... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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