La Carrarese si prepara ad affrontare la partita contro le ’Vespe’ a Castellammare di Stabia. Calabro ha riabbracciato Abiuso, mentre Schiavi rimane ancora fuori. La squadra cerca di ottenere punti utili per la salvezza, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si gioca in un momento di ricerca di continuità, senza fare affidamento su parole o analisi approfondite.

A Castellammare di Stabia con la voglia di mettere un altro mattoncino per la costruzione della salvezza. La Carrarese ha le idee chiare e non è per nulla intimorita da un campo insidioso nel quale in 14 partite soltanto una squadra, il Modena, è riuscita a fare risultato pieno. Al “Romeo Menti“ già 6 formazioni, tra le quali il Palermo, sono uscite sconfitte mentre altre 7 si sono dovute accontentare di un pareggio. Il sintetico delle “vespe“ è indigesto a quasi tutti ma gli apuani hanno confidenza con questo tipo di terreni. I pericoli maggiori arriveranno, quindi, da un avversario che non sta attraversando un grande momento a livello di risultati e che condivide un po’ la stessa situazione della Carrarese: ha fatto solo 2 punti nelle ultime 5 giornate ma a livello di prestazioni non si è mai fatto mettere sotto da nessuna avversaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese Le ’Vespe’ non fanno paura. Calabro ritrova Abiuso, ancora fuori Schiavi

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