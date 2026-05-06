Dopo 23 anni di attesa, i tre imputati accusati di aver ucciso un giovane di 22 anni nel Barese nel 2003 sono stati chiamati a comparire davanti al giudice. La vittima è stata trovata morta a Valenzano, e ora gli imputati saranno giudicati con rito abbreviato. La vicenda riguarda un omicidio ritenuto legato a dinamiche di criminalità organizzata.

Saranno giudicati con rito abbreviato i tre imputati ritenuti gli autori dell’omicidio di Danilo Abiuso, il 22enne ucciso a Valenzano (Bari) la sera del 14 novembre 2003. L’omicidio rimase irrisolto per oltre 22 anni, ma a febbraio scorso i carabinieri, al termine delle nuove indagini coordinate dal pm Domenico Minardi, individuarono in Luigi Guglielmi, Giovanni Partipilo e Francesco Luigi Frasca gli esecutori materiali del delitto. La richiesta di rito abbreviato è avvenuta davanti al gup Giuseppe De Salvatore. Il processo è stato rinviato al 27 ottobre, data in cui sono previste le discussioni di pm e parte civile (i familiari di Abiuso, assistiti dall’avvocato Roberto Loizzo).🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Omicidio di mafia nel Barese, dopo 23 anni a processo i tre presunti sicari di Danilo Abiuso

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