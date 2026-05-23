Carotenuto il miracolato M5S dal Fantacalcio al Parlamento
Dario Carotenuto, deputato appartenente al Movimento 5 Stelle, è stato fermato dall’esercito israeliano durante la traversata della Flotilla. In passato, ha partecipato a un torneo di Fantacalcio e ora è coinvolto in un’operazione in Medio Oriente. Non ci sono ulteriori dettagli sui motivi del fermo o sul suo ruolo in quella circostanza. La sua presenza sulla nave ha attirato l’attenzione, ma non sono stati forniti comunicati ufficiali riguardo alle conseguenze legali o alle modalità dell’intervento militare.
Chiamatelo Cuore di tenebra. Dario Carotenuto, il deputato grillino fermato dall’esercito israeliano mentre partecipava alla traversata della Flotilla, non è un tipo che teme l’avventura. Dalla sua ha la forza della fede. D’altronde, come non far rientrare nella categoria del “miracolo” la sua prodigiosa ascesa politica? Uno che nel 2022, dichiarava la francescana cifra di 1.320 euro, lievitati magicamente a 22mila dodici mesi dopo, per poi esplodere a quota 101mila euro nelle rendicontazioni del 2024 e 2025, è certamente baciato da qualche entità soprannaturale. E non siate cattivi, il grillino il successo ce l’ha nel sangue. Come ha spiegato nel suo Cv ancor oggi disponibile online. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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