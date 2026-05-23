carotenuto il miracolato m5s dal fantacalcio al parlamento

Notizia in breve

Dario Carotenuto, deputato appartenente al Movimento 5 Stelle, è stato fermato dall’esercito israeliano durante la traversata della Flotilla. In passato, ha partecipato a un torneo di Fantacalcio e ora è coinvolto in un’operazione in Medio Oriente. Non ci sono ulteriori dettagli sui motivi del fermo o sul suo ruolo in quella circostanza. La sua presenza sulla nave ha attirato l’attenzione, ma non sono stati forniti comunicati ufficiali riguardo alle conseguenze legali o alle modalità dell’intervento militare.