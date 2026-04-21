M5S al Parlamento UE | il duro attacco al governo sul caso Israele

Nel cuore del Parlamento europeo, si sono registrate intense discussioni tra i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e altre forze politiche. Gli attivisti del movimento hanno espresso un forte dissenso nei confronti dell’operato del governo, concentrandosi sul caso Israele. Le voci si sono diffuse tra i corridoi e le sale di riunione, creando un clima di grande agitazione politica. La discussione ha coinvolto diversi membri presenti all’interno dell’edificio.

L’atmosfera presso la sede del Parlamento europeo è carica di tensione politica, mentre le voci degli attivisti e dei parlamentari del Movimento 5 Stelle risuonano tra i corridoi della capitale europea. La protesta, nata come reazione diretta alla decisione del governo italiano di non sostenere la proposta spagnola per la sospensione dell’accordo di associazione tra l’Unione Europea e Israele, mette in luce una frattura profonda tra la linea di Roma e le istanze di chi chiede interventi più severi per le violazioni del diritto internazionale commesse in Palestina, Libano e Iran. Il fronte del dissenso contro la posizione di Roma. Le strade che portano ai centri decisionali europei sono state teatro di un acceso confronto ideologico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S al Parlamento UE: il duro attacco al governo sul caso Israele Notizie correlate Leggi anche: Protesta del M5s al Parlamento Ue dopo il ‘No’ dell’Italia alla sospensione dell’accordo Ue-Israele: “Meloni complice di Netanyahu” Caso Salis: epurati gli assistenti, scoppia il caso al Parlamento UEMattia Tombolini non figura più tra gli assistenti parlamentari di Ilaria Salis presso il Parlamento europeo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ue, ecco la tassa da 70 miliardi di dollari sugli extraprofitti delle imprese energetiche. La proposta di Pasquale Tridico (M5S); L’UE all’Italia: Libertà di stampa essenziale, continuiamo a monitorare; Schlein, missione da Sánchez. Il freno al M5S sul gas russo; Tamburrano (M5S): 'Sullo smart working l'Ue sconfessa la linea Meloni'. Accordo Ue-Israele, flash mob del M5S contro il no del CAE alla sospensione dell'intesaFlash mob della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo a Bruxelles dopo ... msn.com Ue, ecco la tassa da 70 miliardi di dollari sugli extraprofitti delle imprese energetiche. La proposta di Pasquale Tridico (M5S)Dal M5S emendamento al Parlamento Europeo per tassare le imprese energetiche e tagliare le bollette. Prelievo del 50% sugli utili del 2026 oltre la media dell’ultimo triennio. E per gli aiuti immediat ... milanofinanza.it Mettere in difficoltà l’attuale segreteria del PD e sabotare l’alleanza con il M5S. Trovo difficile credere Salis non se ne renda conto, quindi bisogna concludere che si sia resa disponibile per questo progetto. x.com Uniti per il futuro di San Pietro in Guarano: il M5S sceglie la continuità! Per le prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta di responsabilità e coerenza: sostenere la lista civica 'Continuità e Presenza'!" #sanpietroing facebook