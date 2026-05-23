Carotenuto | ‘Il governo è fermo su Gaza ma l’umanità resiste

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le imbarcazioni a vela stanno attraversando il Mediterraneo per portare aiuti umanitari a Gaza, sfidando l’inerzia del governo. La protesta si concentra sul blocco delle consegne e sulla mancanza di interventi concreti. Il Movimento 5 Stelle definisce il conflitto come una lotta tra Davide e Golia, sottolineando la disparità tra le parti. La mobilitazione si svolge senza l’approvazione ufficiale, con le imbarcazioni che navigano verso le coste palestinesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come possono le imbarcazioni a vela contrastare l'inerzia del governo?. Perché il M5S definisce questo conflitto una lotta tra Davide e Golia?. Chi sta organizzando le rotte umanitarie per raggiungere Gaza?. Quali sanzioni chiedono i manifestanti per interrompere il conflitto?.? In Breve Manifestazione organizzata dall'Usb in Piazza dei Cinquecento a Roma.. Iniziative umanitarie spontanee tramite barconi e imbarcazioni a vela.. Richiesta di sanzioni verso Israele da parte dei movimenti di piazza.. M5S punta a sostenere la parte vulnerabile fino alla fine del conflitto.. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto ha parlato durante il corteo organizzato dall’Usb in Piazza dei Cinquecento a Roma, denunciando l’inerzia del governo rispetto alla crisi a Gaza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

carotenuto 8216il governo 232 fermo su gaza ma l8217umanit224 resiste
© Ameve.eu - Carotenuto: ‘Il governo è fermo su Gaza, ma l’umanità resiste
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Israele? Il governo non fa niente per Gaza, ma c’è un’umanità che resiste per sconfiggere il mostro”: il deputato M5s Carotenuto al corteo Usb di RomaSono due anni che denunciamo un genocidio a Gaza e vediamo un governo che non fa niente.

Tsunami Farage sulle elezioni locali nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: “Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti”Tsunami Farage alle elezioni nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: "Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti" Il...

carotenuto il governo èFlotilla, rientrati in Italia il 5S Carotenuto e il giornalista Mantovani: entrambi denunciano tortureAttivisti della Flotilla legati e inginocchiati: il video del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir diventa un caso internazionale e ... ecovicentino.it

carotenuto il governo èFlotilla, atterrati a Fiumicino Mantovani e Carotenuto. L’inviato del Fatto: Ci hanno riempito di botte, picchiate anche molte donne. Il parlamentare M5s: Su alcuni ...Rientrano in Italia l'inviato del Fatto Mantovani e il deputato M5s Carotenuto dopo la missione sulla flotilla. ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web