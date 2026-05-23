Le imbarcazioni a vela stanno attraversando il Mediterraneo per portare aiuti umanitari a Gaza, sfidando l’inerzia del governo. La protesta si concentra sul blocco delle consegne e sulla mancanza di interventi concreti. Il Movimento 5 Stelle definisce il conflitto come una lotta tra Davide e Golia, sottolineando la disparità tra le parti. La mobilitazione si svolge senza l’approvazione ufficiale, con le imbarcazioni che navigano verso le coste palestinesi.

? Punti chiave Come possono le imbarcazioni a vela contrastare l'inerzia del governo?. Perché il M5S definisce questo conflitto una lotta tra Davide e Golia?. Chi sta organizzando le rotte umanitarie per raggiungere Gaza?. Quali sanzioni chiedono i manifestanti per interrompere il conflitto?.? In Breve Manifestazione organizzata dall'Usb in Piazza dei Cinquecento a Roma.. Iniziative umanitarie spontanee tramite barconi e imbarcazioni a vela.. Richiesta di sanzioni verso Israele da parte dei movimenti di piazza.. M5S punta a sostenere la parte vulnerabile fino alla fine del conflitto.. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto ha parlato durante il corteo organizzato dall’Usb in Piazza dei Cinquecento a Roma, denunciando l’inerzia del governo rispetto alla crisi a Gaza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carotenuto: ‘Il governo è fermo su Gaza, ma l’umanità resiste

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