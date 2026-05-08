Tsunami Farage sulle elezioni locali nel Regno Unito crollano i Labour ma Starmer resiste | Mi assumo la responsabilità ma il governo va avanti

Le recenti elezioni locali nel Regno Unito hanno portato a un crollo dei consensi per il Partito laburista, con risultati peggiori rispetto alle stime più negative. Nonostante le difficoltà, il leader del partito ha dichiarato di assumersi la responsabilità, sottolineando che il governo prosegue nel suo percorso. Il crollo dei Labour ha sorpreso molti osservatori, mentre Starmer ha mantenuto la sua posizione, resistendo alle critiche.

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Tsunami Farage alle elezioni nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: "Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti" Il risultato delle elezioni locali britanniche per il Partito laburista del premier Keir Starmer è stato persino peggiore delle previsioni più pessimistiche. Secondo i primi dati parziali, i Labour avrebbero subito una vera e propria débâcle, con un dimezzamento dei propri consiglieri, mentre a trionfare sarebbe la destra trumpiana di Reform UK guidata da Nigel Farage. Male anche i Conservatori, che proseguono il loro periodo nero. Sorridono soltanto i centristi Liberal Democratici e i Verdi, che guadagnano seggi, seppur in misura nettamente inferiore rispetto a Reform UK.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tsunami Farage sulle elezioni locali nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: “Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti” Notizie correlate Elezioni locali Regno Unito, crollano Labour e Conservatori: avanza Reform UK di FarageLa più grande tornata amministrativa britannica dal ritorno del Labour a Downing Street mette in difficoltà Keir Starmer e conferma la crescita del... Regno Unito, batosta per i Labour alle elezioni locali: avanza Reform UK di Nigel FarageI risultati parziali delle elezioni locali in Inghilterra mostrano pesanti perdite per il Partito Laburista di governo del primo ministro Keir...