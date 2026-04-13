Carburanti rincaro insostenibile | verso il blocco dei Tir

Il prezzo dei carburanti, in particolare del diesel, continua a salire in modo rapido e preoccupante. Questa situazione potrebbe portare a uno stop dei mezzi pesanti in strada, considerando anche le decisioni sul taglio delle accise e sui tempi di intervento. La crescita dei costi sta creando tensioni nel settore, rendendo difficile mantenere i livelli di produzione e distribuzione. La questione si fa sempre più urgente per chi dipende dal trasporto su strada.

Il rincaro dei carburanti, del diesel in particolare, è diventato insostenibile. Si va quindi verso il blocco dei Tir, pensando anche al timing e alla modalità legata al taglio delle accise. L’ Unatras – la categoria dell’autotrasporto nazionale – è “orientata verso il blocco dei servizi di trasporto su strada “. Sostanzialmente chiede un intervento al governo, e allo stesso tempo il 17 aprile il Comitato esecutivo nazionale di Unatras sarà chiamato a pronunciarsi sul fermo dell’autotrasporto. La decisione è emersa dalle riunioni fatte nel fine settimana in tutto il Paese con l’iniziativa Unatras con assemblee convocate in cento piazze italiane.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carburanti, rincaro insostenibile: verso il blocco dei Tir Leggi anche: Caro carburanti, cresce la tensione: tir verso lo stop nazionale Caro carburanti: rincaro prezzi per benzina e gasolioDopo gli aumenti scaturiti dalla crisi in Iran, prosegue l’incremento dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana.