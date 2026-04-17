Comitato dei trasportatori siciliani convocato da Salvini sospeso il blocco dei tir nell' Isola

Il blocco degli autotrasportatori in Sicilia è stato temporaneamente sospeso dopo la convocazione del Comitato dei trasportatori da parte del ministero delle Infrastrutture e della Regione. In seguito a questa riunione, i manifestanti hanno deciso di interrompere le proteste in atto sull’isola. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti, che avevano avviato azioni di protesta per questioni legate al settore dei trasporti.

Sospeso temporaneamente il blocco degli autotrasporatori in Sicilia. Questa la decisione presa dai manifestanti in seguito alla convocazione del Comitato dei trasportatori siciliani da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti insieme alla Regione. L'appuntamento è fissato per le.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sospeso il fermo dei tir: il comitato trasportatori siciliani è stato convocato da SalviniIl comitato trasportatori siciliani è stato convocato al Mit per la prossima settimana, come aveva chiesto, e ha sospeso il fermo dei Tir cominciato... Trasportatori siciliani, sospeso lo sciopero dei Tir: incontro fissato con SalviniABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla protesta dopo la convocazione del ministro Il comitato dei trasportatori siciliani ha deciso di sospendere il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’autotrasporto siciliano proclama un fermo a metà aprile 2026; Caro Gasolio, da stasera autotrasporto fermo in Sicilia. Unatras: Committenza irresponsabile e governo assente. Blocco nazionale più vicino; Sciopero autotrasportatori fino al 18 aprile in Sicilia contro il caro carburante; Caro gasolio, sciopero di 5 giorni degli autotrasportatori in Sicilia: rischio scaffali vuoti nei supermercati. Sicilia: stop alla protesta dei Tir, convocazione al ministero. Sciopero sospeso in attesa dell’esitoIl Comitato Trasportatori Siciliani sospende il fermo dei Tir dopo la convocazione al MIT per il 22 aprile. Incontro con il ministro Salvini per discutere le criticità del settore. corrieretneo.it Trasportatori siciliani, sospeso il fermo dei TirROMA. Sospeso il fermo dei Tir cominciato martedì scorso in Sicilia. A comunicarlo lo stesso comitato organizzatore che è stato convocato dal Ministero dei Trasporti per prossima settimana. Abbiamo r ... letteraemme.it Il movimento guidato da Roberto Vannacci si radica in città: Carmelo Floriddia, ex vicesindaco, nominato referente del Comitato rosolinese. “Aderisco al partito guidato da Roberto Vannacci – dichiara Floriddia – perché ritengo che oggi più che mai sia necess facebook Il Comitato dei genitori 'Plesso San Francesco' Liceo Gravina è soddisfatto ma incalza: «Molto c'è ancora da fare» #Attualita #Territori x.com