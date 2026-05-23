Caro-benzina la ' beffa' delle accise fa scattare la corsa ai distributori

Da modenatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le pompe di benzina mostrano code e affollamento, mentre i consumatori si affrettano a fare rifornimento. La causa principale è l’aumento dei prezzi, dovuto alle accise che non sono state ancora ridotte come promesso. Federconsumatori Modena segnala che le rassicurazioni del ministro hanno creato aspettative di sconti, ma i prezzi al dettaglio restano elevati. La corsa ai distributori si intensifica in tutta la regione.

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Il caro-benzina non molla la presa. A lanciare l'allarme è nuovamente Federconsumatori Modena."Prima le rassicurazioni più volte ripetute del Ministro Giorgetti, tanto da creare una generale tranquillità rispetto alla conferma della riduzione delle accise su gasolio e benzina. Poi la sorpresa di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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