Caro-benzina la ' beffa' delle accise fa scattare la corsa ai distributori

Notizia in breve

Le pompe di benzina mostrano code e affollamento, mentre i consumatori si affrettano a fare rifornimento. La causa principale è l’aumento dei prezzi, dovuto alle accise che non sono state ancora ridotte come promesso. Federconsumatori Modena segnala che le rassicurazioni del ministro hanno creato aspettative di sconti, ma i prezzi al dettaglio restano elevati. La corsa ai distributori si intensifica in tutta la regione.