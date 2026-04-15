Caro carburante si rischia la psicosi | file di veicoli ai distributori di benzina

Nelle ultime ore, a Messina e nella provincia, numerosi automobilisti si sono recati presso i distributori di carburante, formando lunghe file di veicoli in attesa di fare rifornimento. La scena si è ripetuta anche in altre zone della regione, con molte persone che hanno deciso di fare scorte di benzina e gasolio per paura di possibili carenze future. La situazione ha generato un certo nervosismo tra gli utenti, che cercano di anticipare eventuali problemi di approvvigionamento.