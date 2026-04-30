Il taglio delle accise sulla benzina si rivela meno sostanzioso di quanto annunciato, con lo sconto che si riduce notevolmente rispetto alle aspettative. La decisione arriva dopo una serie di promesse da parte delle autorità, che ora sembrano essere state disattese. La diminuzione del supporto economico ai cittadini si concretizza in un abbassamento dello sconto applicato sulla benzina, evidenziando una modifica nelle politiche adottate finora.

I soldi, evidentemente, sono finiti. E così anche la recente promessa di Giorgia Meloni viene tradita. Il taglio delle accise non diventa semplicemente meno orizzontale, come aveva assicurato la presidente del Consiglio, ma viene più che dimezzato. Meloni prometteva un taglio più alto per il gasolio e più basso per la benzina. Alla fine, però, si è semplicemente deciso di confermare lo sconto di 24,5 centesimi sul diesel e di ridurre nettamente quello della benzina a soli 5 centesimi (qualcosa in più conteggiando l’Iva) al litro. La benzina, quindi, da domani costerà più di 1,9 euro al litro. La proroga durerà, come previsto, meno di quella precedente, per un totale di 21 giorni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il taglio delle accise è una beffa: crolla lo sconto sulla benzina

Caro benzina, il taglio delle accise ora si vede. Controlli a tappeto della Finanza

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