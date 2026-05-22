Da Bra, una cittadina nel nord Italia, un uomo ha avviato un movimento dedicato alla difesa del cibo locale e alla sostenibilità. Iniziando con iniziative legate al territorio, ha poi ampliato il raggio d’azione, creando associazioni, organizzando eventi e coinvolgendo comunità diverse. Ha promosso incontri con figure di spicco, tra cui un’autorità religiosa di rilievo, e ha portato avanti progetti che hanno avuto risonanza internazionale. La sua attività si è sviluppata attraverso azioni concrete e impegno costante nel settore alimentare.

Da Slow Food a Terra Madre Parole che colpiscono per lucidità e radicalità: in un’Italia che inseguiva modernità e consumi di massa, Petrini parlava già di agricoltura, salute, qualità del cibo e dignità gastronomica come questioni culturali e politiche. La grande intuizione è stata, a nostro avviso, non rinchiudersi nelle Langhe o al massimo in Italia ma guardare al mondo. Il passaggio da Arcigola a Slow Food nel 1989 ha segnato una nuova era per gli appassionati. Creata come «movimento per la tutela e il diritto al piacere» voleva essere un antidoto alla «follia universale della “fast life”» e «contro coloro, e sono i più, che confondono l’efficienza con la frenesia, proponiamo il vaccino di un’adeguata porzione di piaceri sensuali assicurati, da praticarsi in lento e prolungato godimento». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlin Petrini e il valore del suo impegno, da Slow Food al Papa

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