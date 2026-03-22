Pasqua 2026 | uova più piccole e costi più alti i consumatori contestano la shrinkflation

Per la Pasqua del 2026, le uova di cioccolato saranno più piccole e i prezzi più alti, facendo crescere le proteste tra i consumatori che contestano la cosiddetta shrinkflation. Quasi nove italiani su dieci hanno segnalato un aumento dei costi e una percezione negativa riguardo alle variazioni nelle dimensioni dei prodotti. La situazione evidenzia come le variazioni di confezionamento e prezzo stiano influenzando le scelte di acquisto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi in aumento e percezione negativa. Quasi 9 italiani su 10 segnalano un incremento dei prezzi dei prodotti tipici di Pasqua, in particolare delle uova di cioccolato, che vengono percepite non solo come più costose ma anche di dimensioni inferiori rispetto agli anni precedenti. Lo evidenzia un’indagine condotta da Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) in collaborazione con l’ Istituto Piepoli, che mostra come la maggior parte degli italiani giudichi l’ aumento dei prezzi come significativo. Shrinkflation: quantità ridotte a parità di prezzo. Il fenomeno più criticato riguarda la riduzione delle quantità dei prodotti mantenendo invariati prezzi e confezioni, noto come shrinkflation. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pasqua 2026: uova più piccole e costi più alti, i consumatori contestano la shrinkflation Articoli correlati Pasqua 2026: dagli aerei alle uova di cioccolata, festeggiare costa di piùAllarme rincari a Pasqua: a tre settimane dalla festività le associazioni dei consumatori segnalano la solita impennata del costo dei trasporti... Pasqua più cara anche nel 2026: aumentano uova di cioccolato, colombe e voli. Ecco quanto ci costeranno le festeUna volta è per l’inflazione, un’altra per il cambiamento climatico, un’altra ancora per le tensioni geopolitiche. Una selezione di notizie su Pasqua 2026 uova più piccole e costi... Temi più discussi: La top 10 delle Uova di Pasqua incrociata con i vincitori degli Oscar del cioccolato 2026; Uova di Pasqua 2026 fantastiche e dove trovarle: la nostra selezione; Uova di Pasqua 2026, prezzi in aumento ma costo cacao stabile: indagine Codacons; Uova di Pasqua e Colombe, le deliziose novità del 2026. Pasqua, uova più piccole e prezzi maggiori, i consumatori contro lo shrinkflation(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Quasi 9 italiani su 10 segnalano un aumento dei prezzi dei prodotti tipici di Pasqua, con le uova di cioccolato che sono percepite non solo più care, ma anche più piccole rispe ... tuttosport.com Uova di Pasqua 2026, le migliori creazioni artigianali di cioccolatoScopri le uova di Pasqua 2026 artigianali più interessanti: cioccolato fondente, al latte e creazioni creative firmate dai migliori maestri. italiangourmet.it Volete trascorrere Pasqua 2026 in un ristorante stellato Cannavacciuolo Countryside a Vico Equense fa al caso vostro: ecco quanto costa un menù degustazione a tema firmato dallo chef. facebook