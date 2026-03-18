Trasporti pubblici a rischio biglietti più alti con il caro carburanti

I trasporti pubblici sono a rischio di aumenti nei prezzi dei biglietti, a causa dell'aumento dei costi del carburante. La crisi energetica, innescata dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, sta influendo sui prezzi del settore dei trasporti. Questa situazione sta portando a una crescita delle tariffe per gli utenti che utilizzano i mezzi pubblici quotidianamente.

La crisi energetica scatenata dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran ha un ennesimo impatto sul costo della vita. L’aumento dei carburanti, in particolare del diesel, ha comportato anche un aumento dei costi per l’intero comparto del trasporto pubblico locale, dei servizi di linea e di noleggio autobus con conducente. Le associazioni Agens, Anav e Asstra sottolineano come l’andamento dei prezzi dei prodotti energetici stia generando una pressione sui bilanci delle aziende del settore, che non potrà che essere sfogata attraverso un aumento dei costi per i clienti. Al momento in molti continuano a operare in perdita, ma non è un sistema sostenibile nel medio e lungo periodo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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