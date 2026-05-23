Carburanti lo sconto sul gasolio si dimezza | prezzi in aumento
Lo sconto sul gasolio destinato ai carburanti è stato ridotto della metà, con conseguente aumento dei prezzi alla pompa. La modifica è stata annunciata dal governo e riguarda lo sconto applicato direttamente sui prezzi di vendita. Questa decisione ha portato a un incremento immediato dei costi per i consumatori che riforniscono i mezzi a benzina. La scelta di ridurre gli aiuti è stata comunicata in un momento di cambiamenti nella gestione dei fondi destinati ai carburanti.
? Domande chiave Quanto peserà il dimezzamento dello sconto sul prossimo scontrino del gasolio?. Perché il governo ha deciso di ridurre gli aiuti proprio ora?. Come influirà il rifiuto di Bruxelles sulla stabilità dei prezzi alla pompa?. Cosa accadrà ai costi del carburante dopo la scadenza del 6 giugno?.? In Breve Sconto gasolio dimezzato da 20 a 10 centesimi al litro dal 23 maggio.. Prezzo gasolio stimato a 2,10 euro al litro con Brent sopra 110 dollari.. Giorgetti negozia con Bruxelles la clausola di salvaguardia per la spesa energetica.. Unatras sospende lo sciopero degli autotrasportatori previsto tra il 25 e il 29 maggio.. Il Consiglio dei ministri ha approvato il quarto decreto carburanti il 22 maggio alle ore 19:29, riducendo lo sconto sulle accise del gasolio fino al 6 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il GASOLIO COSTA PIÙ della BENZINA!
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