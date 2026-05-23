Carburanti lo sconto sul gasolio si dimezza | prezzi in aumento

Notizia in breve

Lo sconto sul gasolio destinato ai carburanti è stato ridotto della metà, con conseguente aumento dei prezzi alla pompa. La modifica è stata annunciata dal governo e riguarda lo sconto applicato direttamente sui prezzi di vendita. Questa decisione ha portato a un incremento immediato dei costi per i consumatori che riforniscono i mezzi a benzina. La scelta di ridurre gli aiuti è stata comunicata in un momento di cambiamenti nella gestione dei fondi destinati ai carburanti.