Il governo ha annunciato un intervento per ridurre il costo del gasolio, dopo un aumento del 24% registrato nella capitale, mentre il prezzo della benzina è salito solo del 6%. La proposta prevede uno sconto mirato sulle accise specificamente sul gasolio, con l’obiettivo di affrontare le differenze di prezzo tra i due carburanti. La misura mira a contenere i rincari e supportare chi utilizza principalmente il diesel.

? Cosa sapere Meloni propone sconto accise mirato sul gasolio dopo il rincaro del 24% a Roma.. La misura corregge la disparità rispetto alla benzina, aumentata solo del 6%.. A Roma, dopo il Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2026, Meloni ha delineato una strategia mirata per la proroga del taglio delle accise che punta a correggere le disparità di prezzo tra i diversi carburanti. La Presidente del Consiglio ha infatti espresso la volontà di non procedere con un intervento orizzontale sulla tassazione dei combustibili. La decisione nasce dalla necessità di rispondere a dinamiche di mercato divergenti: mentre la benzina ha registrato un incremento medio del 6%, il gasolio ha subito una crescita molto più marcata, attestandosi al 24%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti, piano Meloni: sconto mirato sul gasolio dopo il +24%

Notizie correlate

Caro carburanti, già finita la discesa dovuta allo sconto sulle accise: “Il gasolio rincara in tutta Italia”È già finita la breve tregua sui carburanti seguita al decreto energia adottato dal governo mercoledì scorso.

Leggi anche: Caro carburanti, perché i prezzi di benzina e gasolio non si abbassano di 24 centesimi ai distributori

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Meloni: Nuova proroga taglio accise forse più breve e aiuterà di più il gasolio; Piano casa, lavoro e nodo accise sui carburanti: il Governo stringe, verso le misure; Carburanti, addio allo sconto generalizzato sulle accise: il governo studia aiuti selettivi per i redditi bassi; Caro energia, il nuovo piano Ue contro la crisi: sconti per il trasporto pubblico, voucher e aiuti di Stato.

Taglio delle accise carburanti: possibili 15 giorni di proroga e più sconto sul gasolioMancano pochi giorni alla scadenza del taglio delle accise sui carburanti e il governo sta ancora valutando se e come prorogare il provvedimento. Il consiglio dei ministri odierno non ha sciolto le ri ... quattroruote.it

Meloni, nuova proroga taglio accise forse più breve e aiuterà di più il gasolioIl governo sta valutandoun'ulteriore proroga del taglio delle accise, che potrebbe essere più breve delle precedenti e non più in maniera orizzontale: il gasolio ha avuto un aumento più signific ... ansa.it

Dal 2 maggio possibile aumento dei carburanti senza una proroga del taglio accise. Il Codacons chiede un intervento, ma serve una riforma strutturale. https://auto.everyeye.it/notizie/caro-carburanti-codacons-senza-taglio-accise-gasolio-2-30-euro-litro-874 - facebook.com facebook

è uno dei settori più interessati dai rincari dei carburanti e delle materie plastiche da derivati del petrolio. Non mancano le sfide in questo 2026 per i produttori di latte in Alto Adige, oggi in assemblea a Bolzano. x.com