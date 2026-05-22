Dal governo beffa sulle accise | lo sconto sul gasolio si dimezza

Il governo ha annunciato un taglio temporaneo sulle accise sul gasolio, che si riduce di metà rispetto al precedente sconto. Le misure adottate sono state definite come interventi di breve termine e non prevedono modifiche strutturali per affrontare il caro-energia. Nel frattempo, si cerca di negoziare con l’Unione Europea una maggiore flessibilità nella spesa energetica, simile a quella adottata per la difesa, anche se le possibilità di raggiungere un accordo sembrano limitate.

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