Dal governo beffa sulle accise | lo sconto sul gasolio si dimezza
Il governo ha annunciato un taglio temporaneo sulle accise sul gasolio, che si riduce di metà rispetto al precedente sconto. Le misure adottate sono state definite come interventi di breve termine e non prevedono modifiche strutturali per affrontare il caro-energia. Nel frattempo, si cerca di negoziare con l’Unione Europea una maggiore flessibilità nella spesa energetica, simile a quella adottata per la difesa, anche se le possibilità di raggiungere un accordo sembrano limitate.
Il governo vara misure tampone e spot, nessun intervento strutturale per far fronte al caro-energia, nella speranza – che ha sempre meno chances – di trovare una possibile intesa con la Ue su una maggiore flessibilità nella spesa sull’energia, sul modello di quella esistente per la difesa. Nell’incontro con gli autotrasportatori – convocato prima del Consiglio dei ministri – la stessa premier Giorgia Meloni “ha sottolineato come sia preferibile in questa fase, caratterizzata da estrema incertezza, intervenire tramite misure adattabili, per natura, durata e intensità, all’evolversi della situazione internazionale”. Il governo proroga, poi, il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Questo dimostra che L'Israele si fa beffa del nostro ridicolo governo, incapace di assumere una chiara posizione contro questi CRIMINALI e ASSASSINI... @GiorgiaMeloni batti un colpo se ci sei. x.com
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