Carburanti i rincari non si riassorbono la crisi è lunga | i governi europei e le strategie radicalmente diverse adottate

Da ilgiornaleditalia.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I prezzi dei carburanti continuano a salire senza mostrare segnali di diminuzione, prolungando la crisi energetica. In Europa, i governi adottano strategie diverse: in Francia si segnala una crisi senza fine, mentre in Italia il governo ha evitato uno sciopero dei tir, rivedendo temporaneamente i tagli alle accise fino a giugno. La situazione resta tesa e le misure adottate sono temporanee.

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"Carburant: l'économie face à une crise longue". Il titolo a pieno titolo stampato sulle colonne di Le Monde non lascia spazio ad interpretazioni ottimistiche. La crisi dei prezzi dell'energia e dei carburanti — innescata dalle durissime tensioni geopolitiche internazionali che da mesi soffocano le catene di approvvigionamento globali — ha radici profonde. Quello che inizialmente era stato scambiato per un picco inflazionistico temporaneo si sta rivelando una transizione dolorosa e duratura, costringendo i governi europei a strategie radicalmente diverse. Due modelli a confronto: Parigi stringe i denti, Roma proroga La gestione della crisi energetica alla pompa sta evidenziando una netta divergenza di vedute tra le due principali sponde della politica economica dell'Eurozona. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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