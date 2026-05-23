In Europa i prezzi dei carburanti restano elevati, senza segni di calo, segnalando una crisi prolungata. In Francia, un quotidiano descrive una situazione energetica difficile senza fine, mentre in Italia il governo ha evitato uno sciopero dei camionisti rimodulando temporaneamente i tagli alle accise fino a giugno. Le strategie adottate dai vari Paesi sono molto diverse, ma la tensione nel settore resta palpabile.

"Carburant: l'économie face à une crise longue". Il titolo a pieno titolo stampato sulle colonne di Le Monde non lascia spazio ad interpretazioni ottimistiche. La crisi dei prezzi dell'energia e dei carburanti — innescata dalle durissime tensioni geopolitiche internazionali che da mesi soffocano le catene di approvvigionamento globali — ha radici profonde. Quello che inizialmente era stato scambiato per un picco inflazionistico temporaneo si sta rivelando una transizione dolorosa e duratura, costringendo i governi europei a strategie radicalmente diverse. Due modelli a confronto: Parigi stringe i denti, Roma proroga La gestione della crisi energetica alla pompa sta evidenziando una netta divergenza di vedute tra le due principali sponde della politica economica dell'Eurozona. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Carburanti, i rincari non collassano, la crisi è lunga: i governi europei e le strategie radicalmente diverse adottate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Damascus faces deepening economic strain

Sullo stesso argomento

DL Carburanti: Rincari energetici e crisi internazionale, al Senato le proposte di modifica al DL CarburantiIl disegno di legge di conversione del decreto-legge Carburanti è in discussione al Senato della Repubblica (S.

Carburanti in aumento, ma l’Italia tiene botta sui rincari rispetto ad altri paesi europeiL’instabilità internazionale legata al conflitto in Iran ha innescato un’impennata dei prezzi dei carburanti: un’analisi condotta da Facile.

In Italia benzina e diesel sono aumentati meno che altrove, ma i prezzi degli alimenti freschi volano: logistica su gomma, rincari del gasolio agricolo e filiera lunga colpiscono la spesa. Scopri perché questa dinamica non è un caso. #carburanti #alimentari 2lnk x.com

Carburanti, dopo i rincari controlli a tappeto nei distributori. Sanzionati in 13: irregolarità nell'esposizione dei prezziPADOVA - L'impennata, rapida e improvvisa, era arrivata nei primi giorni di marzo quando il riverbero della guerra scoppiata in Iran aveva avuto ripercussioni sul prezzo del petrolio e ... ilgazzettino.it

Caro carburante, Codici contro i rincari sui voli: I passeggeri non paghino il prezzo della crisiStampa La crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi dei carburanti in tutta Europa. Una situazione che sta colpendo i consumatori, alle prese con aumenti e canc ... salernonotizie.it