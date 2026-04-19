DL Carburanti | Rincari energetici e crisi internazionale al Senato le proposte di modifica al DL Carburanti

Al Senato si sta discutendo il disegno di legge di conversione del decreto-legge sui carburanti, che prevede interventi per affrontare i rincari energetici. La discussione arriva in un momento di crisi internazionale che ha influenzato i prezzi delle materie prime. Sono state presentate alcune proposte di modifica al testo originario, mentre si attendono ulteriori decisioni da parte delle commissioni parlamentari. La discussione riguarda principalmente misure per contenere i costi dei carburanti e garantire approvvigionamenti stabili.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge Carburanti è in discussione al Senato della Repubblica (S. 1845), e in particolare all’8a Commissione Ambiente, per l’approvazione in prima lettura, che tipicamente è l’unico momento dell’iter di conversione in legge. I termini per il completamento dell’iter di conversione in legge sono decorsi il 16 aprile scorso alle ore 12:00. Il provvedimento è finalizzato a contenere i prezzi dei prodotti petroliferi, cresciuti esponenzialmente con l’esacerbarsi della crisi geopolitica in Medio Oriente. Nel fascicolo è stato presentato l’emendamento 2.0.5, a prima firma del senatore Rosso e....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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