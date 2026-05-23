Un velivolo Osprey V22 è stato avvistato in fase di atterraggio vicino all’ambasciata degli Stati Uniti a Caracas. L’operazione ha attirato l’attenzione nel centro della capitale, con l’aereo che ha sorvolato le strade prima di scendere in un’area limitrofa. Non sono stati resi noti dettagli sulle autorizzazioni ufficiali o sui motivi specifici dell’atterraggio, né chi abbia dato il via libera all’intervento aereo sopra la città.

?? Punti chiave Perché l'esercito americano ha scelto proprio quell'area per l'atterraggio? Chi ha autorizzato l'esercito statunitense a operare sopra Caracas? Come si è concluso lo scontro che ha portato alla cattura di Maduro? Quali sono le tre fasi del piano militare promosso da Trump??? In Breve Operazione militare del 3 gennaio causò 55 morti tra esercito e servizi cubani. Esercitazione basata sul piano strutturato in tre fasi promosso dal presidente Trump. Nuova gestione . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caracas: Osprey V22 in manovra vicino all’ambasciata USA

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