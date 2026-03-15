L’ambasciata statunitense a Caracas ha issato nuovamente la bandiera dopo sette anni. La decisione arriva nel momento in cui le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Venezuela vengono ufficialmente ripristinate. La bandiera americana sventola ora fuori dall’edificio, segnando un cambiamento rispetto alla situazione degli ultimi anni. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai passaggi successivi o alle modalità di questa riapertura.

L’ambasciata degli Stati Uniti a Caracas ha nuovamente issato la bandiera a stelle e strisce sette anni dopo che era stata ammainata in seguito alla rottura delle relazioni diplomatiche tra Usa e Venezuela. I due Paesi hanno concordato di ripristinare i rapporti diplomatici dopo anni di tensioni e, in particolare, dopo l’operazione militare statunitense in Venezuela che ha portato alla cattura dell’ex presidente Nicolas Maduro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, l'ambasciata Usa a Caracas issa la bandiera statunitense dopo sette anni

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