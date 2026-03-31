A volte ritornano Riapre l’ambasciata americana a Caracas

Gli Stati Uniti hanno riaperto ufficialmente l’ambasciata a Caracas dopo anni di chiusura. La riapertura segue la ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due paesi e si è verificata alla presenza di funzionari di entrambe le parti. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche. La riapertura si inserisce nel percorso di rinnovato dialogo tra le nazioni.

Gli Stati Uniti hanno riaperto ufficialmente l’ambasciata a Caracas. In seguito alla ripresa dei rapporti dopo l’arresto di Nicolas Maduro il 3 gennaio, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato ieri che sono state aperte le porte della sede diplomatica nella capitale venezuelano, chiusa totalmente per sette anni. “La ripresa delle operazioni dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Caracas è una pietra miliare per l’implementazione del piano di tre fase del presidente per il Venezuela e per fortificare la nostra capacità di interagire direttamente con il governo ad interim del Venezuela, la società civile e il settore privato”, ha spiegato il Dipartimento di Stato americano in un comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - A volte ritornano. Riapre l’ambasciata americana a Caracas Articoli correlati Anguissa, a volte ritornano (Repubblica)Undici presenze, con appena il 38 per 100 dei minuti giocati nelle prime 27 giornate del campionato. Leggi anche: Anguissa, ovvero a volte ritornano: è pronto per Verona (Corsport)