Caputi | Ottimo lavoro di Chivu al primo anno di Inter ma per migliorare in Europa deve passare a 4 dietro – ESCLUSIVA e VIDEO

Cristian Chivu, nel suo primo anno all’Inter, ha ricevuto elogi per il suo lavoro, secondo quanto affermato dal giornalista sportivo Caputi. Tuttavia, per competere meglio in Europa, si suggerisce che la squadra debba passare a una difesa a quattro. Caputi ha commentato la stagione dell’ex calciatore in modo positivo, sottolineando comunque la necessità di miglioramenti difensivi per affrontare le competizioni continentali.

Mercato Inter caldissimo: pronti via, in arrivo due colpi di livello a centrocampo! Konè e non solo. Jones, cresce l’interesse per il centrocampista del Liverpool: due club di Premier provano a fare concorrenza all’Inter! Bastoni al Real Madrid? Mourinho può convincere il difensore! C’è un indizio social che può far aprire la trattativa Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Cesena Inter Primavera 2-1, sfuma il sogno Scudetto. Il resoconto del match Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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