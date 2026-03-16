Un noto giornalista ha commentato la situazione attuale dell’Inter, affermando che la squadra si trova in calo, ma che potrebbe già aver conquistato lo scudetto a meno di decisioni discutibili di Chivu. Ha fatto riferimento anche agli episodi di sabato scorso, in relazione al pareggio contro l’Atalanta e all’allungo sul Milan. La sua analisi si basa sui recenti risultati e sulle scelte di gioco della squadra nerazzurra.

di Alberto Petrosilli Padovan, noto giornalista, ha analizzato le chance scudetto dell’Inter dopo il pareggio di sabato contro l’Atalanta e l’allungo sul Milan. Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24. Di seguito tutte le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Arriviamo da un turno di Serie A che ha visto l’Inter allungare a +8 sul Milan nonostante il pareggio dei nerazzurri contro l’Atalanta. Crede che il discorso scudetto sia blindato e crede che il Milan possa rischiare la qualificazione alla Champions League? « Il discorso scudetto per me era definitivamente chiuso anche se l’Inter fosse stata a +5 e non a +8 sul Milan perchè io considero i nerazzurri la squadra più forte. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Padovan: «L’Inter è in calo ma ha già vinto lo scudetto a meno di clamorose scelte cervellotiche di Chivu. Sugli episodi di sabato…» – ESCLUSIVA e VIDEO

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