Il tecnico romeno ha rapidamente lasciato il segno nella storia dell’Inter, vincendo il suo primo anno con un doppio successo e avviando un ciclo ancora in corso. Dopo aver conquistato due trofei, il suo percorso ha suscitato riconoscimenti tra tifosi e addetti ai lavori. La sua leadership si è manifestata fin dal primo giorno, portando la squadra a ottenere risultati concreti. Un video di approfondimento accompagna questa narrazione, evidenziando i momenti chiave del suo percorso fino ad ora.

di Alberto Petrosilli Dallo spogliatoio al trionfo: il tecnico romeno conquista tutti con umiltà e risultati. Ora tocca alla società sul mercato. Entrare nella storia dell’Inter senza clamore, quasi in silenzio, ma lasciando un segno indelebile. È quello che è riuscito a fare Cristian Chivu, protagonista di una stagione straordinaria alla guida dei nerazzurri. Al suo primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato scudetto e Coppa Italia, riportando a Milano un Double che mancava dai tempi del Triplete del 2010, quando lui era ancora in campo da difensore. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il tecnico romeno è diventato così il primo allenatore nella storia dell’Inter a centrare questo traguardo al debutto assoluto sulla panchina nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu nella storia dell’Inter: Double al primo anno e un ciclo che può appena cominciare – VIDEO di Giuseppe Colicchia

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