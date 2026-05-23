Massimo Caputi ha dichiarato in esclusiva a Internews24 che, se l’attuale allenatore del Napoli dovesse lasciare la squadra, uno dei nomi considerati come possibile sostituto è quello di Inzaghi. Non sono state fornite altre indicazioni sui tempi o sui motivi di un eventuale cambio di allenatore. La notizia si inserisce nel contesto delle voci di mercato legate alla squadra partenopea.

Massimo Caputi ha parlato in esclusiva a Internews24: «Conte va via da Napoli? Inzaghi potrebbe essere un nome buono». Il giornalista Massimo Caputi ha analizzato in esclusiva per Internews24 la straordinaria stagione dell’Inter di Cristian Chivu, culminata con la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Un doppio trionfo che, nelle sue parole, certifica la crescita del progetto nerazzurro e il valore del lavoro svolto dal tecnico romeno. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Ciao Massimo, Chivu ha vinto il double scudetto-Coppa Italia al primo colpo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caputi in esclusiva a Internews24: «Conte va via da Napoli? Inzaghi potrebbe essere un nome buono per il Napoli»

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