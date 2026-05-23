Capolavoro del Basket Lecco a Soresina | è Serie C!

Notizia in breve

Il Basket Lecco ha conquistato la promozione in Serie C dopo la vittoria a Soresina. La squadra ha superato gli avversari in una partita decisiva, assicurandosi il passaggio di categoria. I tifosi presenti hanno festeggiato l’evento, mentre le squadre si sono stretta la mano al termine dell'incontro. La promozione rappresenta il risultato di una stagione intensa e combattuta. La partita si è svolta senza incidenti, con le forze dell’ordine presenti per garantire l’ordine pubblico.