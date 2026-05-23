Capolavoro del Basket Lecco a Soresina | è Serie C!
Il Basket Lecco ha conquistato la promozione in Serie C dopo la vittoria a Soresina. La squadra ha superato gli avversari in una partita decisiva, assicurandosi il passaggio di categoria. I tifosi presenti hanno festeggiato l’evento, mentre le squadre si sono stretta la mano al termine dell'incontro. La promozione rappresenta il risultato di una stagione intensa e combattuta. La partita si è svolta senza incidenti, con le forze dell’ordine presenti per garantire l’ordine pubblico.
Un vero e proprio capolavoro. Esplode la gioia dei tifosi blucelesti e di tutti gli appassionati lecchesi: il Basket Lecco è promosso in Serie C.Un ritorno nelle categorie più alte atteso da almeno sei anni, quando la società rinunciò alla Serie B durante la pandemia. Si tratta ancora di un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Dal rischio Serie C alla Serie A con la scommessa Alvini: il capolavoro del Frosinone: ‘Ancora noi’Frosinone in Serie A, dalla paura retrocessione alla festa: la grande impresa di Alvini “A… ncora noi” sulla maglietta celebrativa.
Il nuovo successo di Capolavoro per LeccoSi è conclusa con successo, dopo tre mesi, l’edizione 2025/26 di “Capolavoro per Lecco”, l’evento espositivo proposto e organizzato dalla Comunità...