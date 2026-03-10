Il nuovo successo di Capolavoro per Lecco

Dopo tre mesi si è conclusa con successo l’edizione 202526 di “Capolavoro per Lecco”, un evento espositivo organizzato dalla Comunità pastorale e dall’associazione “Madonna del Rosario”. La mostra si è svolta a Lecco, con la collaborazione del Comune e il supporto delle istituzioni locali. L’iniziativa ha coinvolto numerosi visitatori e ha presentato una selezione di opere e artisti.

Si è conclusa con successo, dopo tre mesi, l'edizione 202526 di "Capolavoro per Lecco", l'evento espositivo proposto e organizzato dalla Comunità pastorale e dall'associazione "Madonna del Rosario", in collaborazione con il Comune di Lecco e con il fondamentale supporto delle istituzioni regionali e provinciali, oltre che di un nutrito "pool" di aziende e associazioni nel ruolo di partner e sostenitori. Anche quest'anno i risultati, in termini di visitatori, sono stati eccellenti: la mostra ha infatti sfiorato gli 8 mila e 500 visitatori, comprendendo anche i partecipanti all'inaugurazione e ai due eventi di approfondimento organizzati nel corso del periodo di apertura.