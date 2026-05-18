Palermo note di memoria | il tributo per Capaci e Via D’Amelio
A Palermo, si rinnova il ricordo delle vittime delle stragi di Capaci e Via D’Amelio con un tributo musicale che coinvolge 55 giovani musicisti. La giornalista Marina Turco condurrà una discussione per esplorare come questa iniziativa intenda trasformare il ricordo in un messaggio per il futuro. Sono attese riflessioni su chi guiderà la riflessione e quali obiettivi si porranno i partecipanti nel celebrare le vittime attraverso la musica.
? Domande chiave Chi guiderà la riflessione insieme alla giornalista Marina Turco?. Come trasformeranno i 55 giovani musicisti il ricordo in futuro?. Quali autorità giudiziarie parteciperanno al dibattito sulla legalità?. Perché la scelta della musica è fondamentale per le nuove generazioni?.? In Breve Concerto alle 17.30 di domenica 24 maggio presso la corte Maqueda di Palazzo Reale.. Orchestra dei Fiati La nuova generazione composta da 55 musicisti dell'Istituto Regina Margherita.. Interventi di Giuseppe Tango, Daniela Troja, Antonino Pulvirenti, Giampaolo Frezza e Angela Fundarò.. Soprano Felicia Bongiovanni e giornalista Marina Turco coordinano la parte musicale e riflessiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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