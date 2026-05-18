Palermo note di memoria | il tributo per Capaci e Via D’Amelio

A Palermo, si rinnova il ricordo delle vittime delle stragi di Capaci e Via D’Amelio con un tributo musicale che coinvolge 55 giovani musicisti. La giornalista Marina Turco condurrà una discussione per esplorare come questa iniziativa intenda trasformare il ricordo in un messaggio per il futuro. Sono attese riflessioni su chi guiderà la riflessione e quali obiettivi si porranno i partecipanti nel celebrare le vittime attraverso la musica.

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