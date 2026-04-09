Durante un intervento alla Camera, la presidente del Consiglio ha affrontato il tema delle accuse di vicinanza alla criminalità organizzata, respingendo le critiche e invitando la commissione antimafia a concentrarsi sulle infiltrazioni nei partiti, incluso il suo. Ha affermato di non accettare lezioni su questo argomento e ha ritenuto che l’attenzione debba essere rivolta anche ai tentativi di infiltrazione nel panorama politico.

Nella sua informativa alla Camera, Giorgia Meloni ha parlato anche della sua “ presunta vicinanza con la criminalità organizzata “. Attaccando le opposizioni che “tirano in ballo un padre, morto peraltro, che non vedo da 11 anni”, la premier ha voluto lanciare una “ sfida anche su questo “. “Non sono solita ingerire nel lavoro della commissioni – ha premesso – ma mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia di occuparsi dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nei partiti, compreso FdI”. Mentre “alcuni usano il tema per propaganda, a me interessa costruire gli anticorpi su un tema che ci riguarda tutti”, ha continuato, sottolineando di “ non accettare lezioni sul tema “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Io e la criminalità organizzata? La commissione Antimafia si occupi dei tentativi di infiltrazioni nei partiti, anche FdI. Non accetto lezioni sul tema”

Meloni, commissione Antimafia si occupi di infiltrazioni nei partiti, anche in FdI"Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni" ma "mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia...

Caso Delmastro, Gomez: “Si deve dimettere subito. In caso contrario FdI dà segnale devastante, la criminalità organizzata si sfrega le mani””È vero che milioni di persone perbene voteranno Sì, ma è altrettanto vero che tutti i mascalzoni – o quasi – faranno lo stesso”.

Temi più discussi: Meloni su foto con pentito Senese: 'Mio impegno contro mafia coerente'; Meloni e il selfie con il pentito: Io contro la mafia in modo cristallino e duraturo. I pm: ipotesi fotomontaggio; Giorgia Meloni: io sempre contro le mafie, così reagisce alla pubblicazione di una foto con un camorrista; Meloni e la foto con il pentito: Fango nel ventilatore da 'professionisti dell'informazione'.

Meloni cita il padre morto: «Non lo vedo da quando avevo 11 anni». Standing ovation della maggioranzaMeloni attacca le opposizioni. E cita il padre morto: «Che non vedo da quando avevo 11 anni». Alza il tono della voce la premier quando torna sulle accuse del centrosinistra ... ilmattino.it

Meloni e la foto con il pentito: «Mio impegno contro ogni mafia è cristallino, non mi faccio intimidire da squallidi attacchi»La premier in un post: «Fango nel ventilatore da professionisti dell'informazione. Nessun giornalismo, solo politica». La reazione delle opposizioni ... ilroma.net

Mafia, Meloni: «Contro di me palata di fango, opposizione disperata costruisce surreali teoremi su una mia presunta vicinanza con la criminalità organizzata, tirando in ballo un padre, morto per altro, che non vedo da quando avevo 11 anni» - facebook.com facebook

#Meloni alla #Camera: Nessun rimpasto dopo sconfitta #referendum, governeremo per 5 anni x.com