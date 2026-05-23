La giudice per le indagini preliminari ha ricostruito i dettagli dell’attentato a Capaci, evidenziando il piano ideato da Riina. Si è soffermata sull’anomalia tattica di spostare l’attacco dall’area di Roma all’autostrada di Capaci. La relazione evidenzia come Riina abbia coordinato le operazioni e come siano state prese decisioni strategiche per aumentare le probabilità di successo dell’attentato.

? Domande chiave Come ha fatto Riina a garantire il successo di un attacco così rischioso?. Perché l'attentato fu spostato da Roma all'autostrada di Capaci?. Chi ha fornito a Cosa Nostra le competenze tecniche per colpire l'auto?. Quali nuovi scenari indaga la Procura tra Gladio e i Servizi segreti?.? In Breve Cambio strategia febbraio 1992: Riina sposta l'attacco da Roma a Palermo.. Anomalia tecnica: bersaglio in movimento a 130 kmh contro obiettivi fermi.. Pista professionale: indagini su Gladio, schema Scorpione e nomi come Paolo Bellini.. Contesto politico: Riina agisce dopo il fallimento delle garanzie post Maxiprocesso 1992.. Il 19 dicembre 2025, la giudice Luparello ha depositato l’ordinanza della gip di Caltanissetta ricostruendo i nodi cruciali che portarono alla strage di Capaci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capaci, la gip ricostruisce: il piano di Riina e l’anomalia tattica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il gip ricostruisce la notte di sangue a Torre Canne: troppi dubbi sulla legittima difesaBRINDISI – Non sarebbe stata una reazione disperata per salvarsi la vita, ma un’aggressione unilaterale e brutale.

Omicidio a Torre Canne: il Gip ricostruisce la notte di sangue. Cade l’ipotesi della legittima difesaBRINDISI – Non sarebbe stata una reazione disperata per salvarsi la vita, ma un’aggressione unilaterale e brutale.