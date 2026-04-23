Il gip ricostruisce la notte di sangue a Torre Canne | troppi dubbi sulla legittima difesa

Il giudice per le indagini preliminari ha ricostruito la notte di violenza a Torre Canne, evidenziando che l’episodio non sembra essere stato un tentativo di legittima difesa. Secondo il suo resoconto, si tratterebbe di un’aggressione improvvisa e violenta, piuttosto che di una reazione estrema per proteggersi. La vicenda ha portato a un approfondimento sulla dinamica dei fatti e sui dubbi riguardanti le motivazioni delle parti coinvolte.

BRINDISI – Non sarebbe stata una reazione disperata per salvarsi la vita, ma un’aggressione unilaterale e brutale. È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunto il Gip del Tribunale di Brindisi, Simone Orazio, nell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Teodoro.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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