Capaci 34 anni dopo | le Istituzioni onorano le vittime della mafia

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 34 anni dall’attentato di Capaci, le istituzioni hanno ricordato le vittime con cerimonie ufficiali. La strage, avvenuta nel 1993, ha portato a un rafforzamento delle misure di contrasto alla mafia e a un impegno più deciso contro la criminalità organizzata. Tuttavia, le minacce odierne sono cambiate, con nuove forme di infiltrazione e metodi più sofisticati che mettono a rischio la legalità. La memoria delle vittime rimane al centro di un impegno continuo per la lotta contro la criminalità.

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? Punti chiave Come si è trasformato il trauma di Capaci in norma etica?. Quali nuove minacce mafiose mettono oggi a rischio la legalità?. Perché le istituzioni puntano tutto sull'educazione delle nuove generazioni?. Come può lo Stato prevenire le moderne infiltrazioni della criminalità organizzata?.? In Breve Vittime della strage: Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.. Altre vittime coinvolte: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina.. La Giornata Nazionale della Legalità è stata istituita ufficialmente nel 2002.. Il 23 maggio 1992 segnò l'inizio della riscossa civile contro la strategia mafiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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