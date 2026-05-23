Caos al comizio elettorale a Campagna | bloccato un uomo

Notizia in breve

Durante un comizio elettorale nella frazione Quadrivio di Campagna, un uomo ha iniziato a comportarsi in modo violento e ha causato scompiglio. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e, durante l'intervento, ha arrestato il cittadino per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha avuto un episodio di escandescenza, che sembra essere stato scatenato da una lite non collegata alla campagna elettorale.