Caos al comizio elettorale a Campagna | bloccato un uomo
Durante un comizio elettorale nella frazione Quadrivio di Campagna, un uomo ha iniziato a comportarsi in modo violento e ha causato scompiglio. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e, durante l'intervento, ha arrestato il cittadino per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha avuto un episodio di escandescenza, che sembra essere stato scatenato da una lite non collegata alla campagna elettorale.
E' stato arrestato un cittadino di Campagna per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, infatti, ieri sera, ha dato in escandescenze durante un comizio elettorale, nella frazione Quadrivio, pare a seguito di una lite non legata a ragioni politiche. Sul posto, i carabinieri che, tuttavia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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