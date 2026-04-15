A Chieti, la campagna elettorale dell’aspirante consigliere comunale si distingue per un metodo insolito che va oltre i canali tradizionali. Oltre ai comizi e ai materiali distribuiti in città, l’attività si estende anche a piattaforme online di contenuti per adulti, come Pornhub. Questa scelta ha attirato l’attenzione e sollevato discussioni sulla modalità di promozione politica, spaziando da strumenti convenzionali a quelli più inaspettati.

Dimenticate i comizi in piazza, i santini elettorali e persino i reel su Instagram: a Chieti la campagna elettorale passa anche da luoghi decisamente. meno istituzionali. Il protagonista è Paride Paci, candidato del Partito Democratico alle amministrative del 24 e 25 maggio, che ha deciso di giocarsi la carta più imprevedibile del mazzo: Pornhub, insieme alle app di incontri Tinder e Hinge. Sì, proprio così: tra un match e un video, agli utenti teatini compare un invito difficile da ignorare. “Vuoi qualcosa di davvero eccitante?” recita il messaggio su Pornhub, prima di un video in cui il candidato si presenta con toni ironici e un pizzico di malizia politica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal comizio a Pornhub, l’insolita campagna elettorale dell’aspirante consigliere comunale Paride Paci

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