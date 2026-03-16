Giovedì pomeriggio al teatro Parenti di Milano si è svolto il primo e unico comizio della premier Giorgia Meloni in vista del referendum del 22-23 marzo. La ministra del Turismo Daniela Santanchè non era presente all’evento e non ha partecipato nemmeno al comizio nel capoluogo lombardo, scelta che ha attirato l’attenzione. La presenza o assenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia durante questa campagna elettorale è stata oggetto di discussione.

Giovedì pomeriggio al teatro Parenti di Milano, dove la premier Giorgia Meloni ha fatto il suo primo e unico comizio in vista del referendum del 22-23 marzo, spiccava una assente d’eccezione: la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Non solo non era presente tra i tanti relatori, ma nemmeno ad ascoltare il dibatto in sala dove invece c’erano molti dirigenti di primo piano di Fratelli d’Italia. Un’assenza ancora più pesante alla luce del fatto che Santanchè è tra i principali dirigenti milanesi di Fratelli d’Italia, insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa, che invece ha indicato la location e ha chiuso i lavori prima del ministro della Giustizia Carlo Nordio e della premier Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, FdI tiene Santanchè lontana dalla campagna elettorale. Assente anche al comizio di Milano

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