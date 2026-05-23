A Terni, si sono formate lunghe code di circa mezzo chilometro ai passaggi a livello. L'incidente in via San Lucio ha causato un blocco totale della circolazione, mentre le barriere ferroviarie a Piediluco hanno rallentato l’arrivo delle forze dell’ordine. Le strade sono rimaste intasate mentre i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine cercavano di gestire la situazione. Nessuna informazione su feriti o cause precise dell’incidente.

? Domande chiave Come ha influito l'incidente in via San Lucio sul blocco totale?. Perché le barriere ferroviarie hanno rallentato l'intervento della polizia a Piediluco?. Quali soluzioni strutturali propone Missinato per sbloccare la viabilità locale?. Come si può evitare che i passaggi a livello paralizzino la provincia?.? In Breve Blocco di 20 minuti a San Valentino e 20 minuti verso Cospea il 23 maggio.. Incidente stradale su via San Lucio complica la viabilità nel tratto verso il sottopassaggio.. Criticità simili segnalate a Marmore e Piediluco per la gestione delle barriere ferroviarie.. Missinato chiede interventi strutturali sui sottopassi per decongestionare i flussi verso le frazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Terni: code di mezzo chilometro per i passaggi a livello

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