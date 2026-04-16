Brescia-Parma | caos nei passaggi a livello per i nuovi lavori

I pendolari e gli automobilisti che percorrono la tratta tra Brescia e Parma incontrano rallentamenti significativi a causa di lavori tecnici programmati sui passaggi a livello lungo la linea ferroviaria. I lavori stanno causando interruzioni temporanee e modifiche ai tempi di percorrenza, creando disagi per chi utilizza quotidianamente questa infrastruttura. La circolazione è soggetta a variazioni e rallentamenti in varie fasce orarie.

I pendolari e gli automobilisti che percorrono l'asse ferroviario tra Brescia e Parma stanno affrontando pesanti rallentamenti a causa di interventi tecnici programmati sulla linea. Le operazioni di manutenzione hanno causato oggi code estese, con attese che si sono protratte per circa 20 o 30 minuti, in particolare nei pressi dei passaggi a livello situati a San Zeno Naviglio e Montirone. L'impatto logistico tra cantieri ferroviari e mobilità stradale La gestione del traffico locale risulta for .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia-Parma: caos nei passaggi a livello per i nuovi lavori Notizie correlate Lavori sulla linea, code infinite ai passaggi a livello: fino a mezz'ora di attesaGiornata da dimenticare per gli automobilisti in transito sulle strade che s'intersecano con la linea ferroviaria Brescia-Parma, dove sono in corso... Leggi anche: Ancora passaggi a livello in tilt. Sbarre impazzite, treni nel caos. Accade più di una volta al mese