Lavori sulla linea code infinite ai passaggi a livello | fino a mezz' ora di attesa

Gli automobilisti che percorrono le strade che attraversano la linea ferroviaria Brescia-Parma stanno affrontando una giornata complicata a causa di lavori di manutenzione programmati. Le operazioni hanno causato code estese e attese fino a trenta minuti ai passaggi a livello, creando disagi significativi per chi si trova in transito nella zona. La situazione si è protratta per buona parte della giornata, influenzando il traffico locale e le abitudini di chi si sposta lungo questa tratta.

Giornata da dimenticare per gli automobilisti in transito sulle strade che s'intersecano con la linea ferroviaria Brescia-Parma, dove sono in corso dei lavori programmati di manutenzione. In particolare, si segnalano lunghe code e attese altrettanto spasmodiche, anche tra i 20 e i 30 minuti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Soppressione del passaggio a livello sulla linea San Severino-Salerno: al via i lavori in via IrnoIn corso, la realizzazione di un cavalcavia e di una rotatoria su via Irno, per la soppressione e del passaggio a livello sulla linea ferroviaria... Roma-Firenze, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 70 minuti. E fino a domani stop all'Alta velocità per lavoriSulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria «fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte»... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dopo la frana a Petacciato in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Foggia; Alta velocità Roma-Napoli, guasto sulla linea: treni in ritardo di ore e cancellazioni. Salvini: Giornate complicate; Quando finiranno le maxi code sul ponte della Ghisolfa; Pasquetta di traffico sull’A22: fino a 4 km di code tra Bolzano e Chiusa nel pomeriggio. Lavori sulla linea, da Lecce a Taranto in treno in tre ore: il viaggio da recordLavori sull'infrastruttura ferroviaria e oggi da Lecce a Taranto servono tre ore di percorrenza. Il disagio era stato annunciato ormai da qualche settimana, da quando Rfi aveva spiegato che dal 15 ... quotidianodipuglia.it Lavori sulla linea Firenze-Empoli-Pisa: stop ai treni tra Empoli e Pisa per tre giorni. Ecco quandoFirenze, 16 gennaio 2026 – Occhio ai cambiamenti nella circolazione ferroviaria. Da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio la linea ferroviaria Firenze–Empoli–Pisa sarà interessata da importanti ... lanazione.it TORRENTE SERRAPOTAMO: ULTIMATI I LAVORI DI RIPRISTINO E MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO - facebook.com facebook Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il casello di #Pesaro dalle ore 22 del 16 aprile alle ore 6 del 17 aprile, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. #autostrade #lavori #autostrada x.com