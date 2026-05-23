Canzi in conferenza | La Coppa Italia non cambierebbe il senso ma la percezione della stagione

Il tecnico ha dichiarato che vincere la Coppa Italia non altererebbe il significato della stagione, ma influenzerebbe come viene percepita. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato che il trofeo avrebbe un impatto sulla valutazione complessiva, anche se non cambierebbe gli obiettivi raggiunti. Ha aggiunto che la competizione rappresenta comunque un risultato importante, anche se non modificherebbe il senso generale del campionato.

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