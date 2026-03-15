Canzi in conferenza | Difficile spiegare e capire Ma da fuori hanno tutti la soluzione

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha commentato la sconfitta contro il Milan durante una conferenza stampa. Ha detto che è difficile spiegare e capire quanto accaduto, anche se da fuori sembrano tutti avere le risposte pronte. Le sue parole sono arrivate dopo la partita e sono state riportate dai media sportivi.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della sconfitta con il Milan. Le sue dichiarazioni. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della sconfitta con il Milan. NON REAZIONE – « Prima del goal loro hanno avuto due occasioni più nitide delle nostre. Hanno avuto loro più occasioni, siamo partite bene, abbiamo avuto in mano la partita fino alla prima occasione loro. Il rigore va concretizzato ma è vero che chi non lo tira non lo sbaglia quindi non darei le colpe a lei. Difficile spiegarlo, è la stessa formazione che a Firenze aveva fatto bene quindi non riusciamo ad avere continuità ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «Difficile spiegare e capire. Ma da fuori hanno tutti la soluzione» Articoli correlati Kelly a Sky: «La partita è molto complicata, bisognerà avere grande mentalità e intensità. Tanti errori? Difficile da spiegare ma…»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Leggi anche: Canzi in conferenza: «Scudetto? Non cambia. Oggi sfortunati. Girelli è importante ma…» Segnali dal Cosmo. Gli alieni, il paradosso di Fermi e la vita oltre la Terra