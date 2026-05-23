Cantieri del Roverella un mese di lavori e modifiche alla viabilità in centro | si spegne il varco Ztl

Notizia in breve

Dal 25 maggio al 28 giugno, nel centro storico di Cesena, saranno adottate modifiche temporanee a circolazione e sosta. Le variazioni riguardano via Dandini e parte di via Milani, in occasione di lavori di rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo architettonico. Durante questo periodo, sarà disattivato il varco Ztl nel quartiere. Le modifiche sono finalizzate alla realizzazione di interventi di rinnovo della pavimentazione stradale.