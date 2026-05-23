Cantieri del Roverella un mese di lavori e modifiche alla viabilità in centro | si spegne il varco Ztl
Dal 25 maggio al 28 giugno, nel centro storico di Cesena, saranno adottate modifiche temporanee a circolazione e sosta. Le variazioni riguardano via Dandini e parte di via Milani, in occasione di lavori di rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo architettonico. Durante questo periodo, sarà disattivato il varco Ztl nel quartiere. Le modifiche sono finalizzate alla realizzazione di interventi di rinnovo della pavimentazione stradale.
Da lunedì 25 maggio a domenica 28 giugno saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nel centro storico di Cesena per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo architettonico di via Dandini e di parte di via Milani. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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