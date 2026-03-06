Torino lavori stradali in centro città | modifiche alla viabilità per un mese e mezzo

A Torino, dal 9 marzo al 24 aprile, sono in programma lavori di manutenzione su carreggiate e marciapiedi in alcune vie del centro. Durante questo periodo, sono previste modifiche temporanee alla viabilità per consentire l’esecuzione degli interventi. Le autorità hanno comunicato che le strade interessate saranno soggette a deviazioni e restringimenti durante tutto il periodo di lavori.

A Torino da lunedì 9 marzo a venerdì 24 aprile verranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria su carreggiate e marciapiedi in alcune vie del centro città. Per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità che comporteranno limitazioni alla sosta, alla circolazione dei veicoli e al passaggio dei pedoni nelle aree interessate. Fanno sapere dal Comune: “Per tutto il periodo dei lavori verrà predisposta un’apposita segnaletica temporanea per indicare le modifiche alla circolazione, mentre la segnaletica preesistente eventualmente in contrasto sarà rimossa o oscurata. Si invitano cittadini, automobilisti e pedoni a prestare particolare attenzione alla segnaletica provvisoria e a considerare possibili variazioni ai percorsi abituali nelle zone interessate dai lavori”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Frosinone: modifiche alla viabilità per lavori stradali e infrastrutturali in cittàIl Comune di Frosinone ha disposto una serie di interventi temporanei alla viabilità in più punti della città per consentire lavori di manutenzione e...

Lavori sulla rete gas, la strada in centro chiude per due mesi e mezzo: le modifiche alla viabilitàA partire dalle 9 di lunedì 9 febbraio verrà chiusa alla circolazione via Venezia, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di modifica alla...

Una selezione di notizie su Torino lavori stradali in centro città....

Temi più discussi: Strade e incroci più sicuri: 8 interventi di riqualificazione a Torino, investiti 2,69milioni di euro; Milano, partiti i lavori in via Bramante. Dal 9 marzo cantieri anche in via Torino e Cesare Correnti: strade chiuse e tram deviati; Lavori tra via Bramante, via Torino e via Correnti: tram Atm deviati. I nuovi percorsi; Rivalta, via San Luigi riapre al traffico: lavori di fognatura completati.

Strade e incroci più sicuri: 8 interventi di riqualificazione a Torino, investiti 2,69milioni di euroNei prossimi 18 mesi saranno aperti oltre 140 cantieri grazie a un investimento di 32milioni di euro sostenuto da Fondazione CRT ... torinotoday.it

Scattano i lavori in via Frejus a Torino: ecco le modifiche al trafficoDal 3 al 12 marzo senso unico alternato e divieto di sosta tra i civici 23 e 36 fino all’angolo con via Revello ... giornalelavoce.it

Su richiesta della Procura europea (Eppo) a Torino, la Guardia di finanza di Biella ha sequestrato beni per un valore di 1,98 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una presunta frode che coinvolge fondi del Pnrr destinati all’Italia. L’indagine, denominata - facebook.com facebook

Festa della Donna 2026 a Torino e dintorni: gli appuntamenti, le occasioni e le idee per l'8 marzo x.com