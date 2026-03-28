Via dei Farnese modifiche alla viabilità nel mese di aprile per lavori alla rete del gas

Dal 1° al 30 aprile, in via dei Farnese tra il civico 15 e Ponte Verdi, sono previste modifiche temporanee alla viabilità per permettere i lavori di rifacimento della rete del gas, a cura di Ireti S. Le variazioni saranno in vigore per l’intero mese senza altre indicazioni specifiche.

In via dei Farnese dal 1° al 30 aprile nel tratto compreso tra il civico 15 e Ponte Verdi, sono in programma alcune modifiche alla viabilità per consentire lavori di rifacimento della rete gas a cura di Ireti S.p.A. Per consentire gli interventi in condizioni di sicurezza, per tutta la durata del cantiere saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata e restringimenti della carreggiata. Le persone residenti e autorizzate, titolari di posto auto interno, per i periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZTL3 e Zona 6, inoltrando questo modulo, con gli allegati richiesti, all’indirizzo imobility@infomobility. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via dei Farnese, modifiche alla viabilità nel mese di aprile per lavori alla rete del gas Articoli correlati Lavori alla rete del gas in via Zara: tutte le modifiche alla viabilitàANCONA – Da lunedì 9 marzo fino al 30 aprile sono previste modifiche temporanee alla circolazione in via Zara, nel tratto compreso tra via Filzi e... Lavori sulla rete gas, la strada in centro chiude per due mesi e mezzo: le modifiche alla viabilitàA partire dalle 9 di lunedì 9 febbraio verrà chiusa alla circolazione via Venezia, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di modifica alla...